2023 Survivor panorama ne zaman başlayacak? Survivor panoramayı kim sunacak?

Survivor 2023 kıran kırana bir rekabet ile başladı. Bunun yanı sıra programın analizlerinin ve yorumlarının haftanın öne çıkan olaylarının yayınladığı Survivor Panorama programında başlamış oldu. Survivor 2023 izleyicilerinin tutkuyla takip ettiği program Survivor Panoramanın ne zaman yayınlanacağı ve Survivor Panorama programının kimin sunacağı merak ediliyor. Peki, Survivor panorama ne zaman başlayacak? Survivor panoramayı kim sunacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Survivor yeni sezon başlamasıyla birlikte yarışmacıları kadar beraberinde yayınlanacak olan programlar da merak konusu oldu. Her yıl Tv8 ekranlarında hafta içi yayınlanan Survivor panorama programı bilindiği üzerine Survivor adasında meydana gelen gelişmeleri alanında uzman isimler ile yorumlayıp analiz eden televizyon programı. Programın izleyicileribu yıl Survivor panorama olacak mı? Survivor panorama ne zaman başlayacak? Survivor panoramayı kim sunacak? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

SURVİVOR PANORAMA NE ZAMAN,SAT KAÇTA,HANGİ KANALDA OLACAK?

Survivor Panorama 2023 yılında hemen her gün TV8 ekranlarında yayınlanacak. Hafta içi her gün saat 13:45'te başlayan Survivor Panorama, cumartesi günleri ekranlarda olmayacak. Pazar günleri ise saat 10:00'da tekrar bölümü yayınlanacak.

2023 SURVİVOR PANORAMA SUNUCUSU KİM?

Survivor'da daha önce üç kez yarışan ve sonrasında Panorama sunuculuğunu üstlenen Hakan Hatipoğlu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Survivor Panorama ekibinde yer alacak. Programın koltuklardan biri de Kemal Özkanlı'nın olacak. Ayrıca geçmiş dönemlerin sevilen başarılı yarışmacılardan Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel de yorumlarıyla Survivor Panoramaya renk katacak.