2023 Survivor Batuhan kimdir? Batuhan İnstagram hesabı! Survivor Batuhan mesleği ne, kaç yaşında?

Survivor yarışmacılarından Batuhan merak konusu oldu. Survivor izleyicileri tarafından Batuhan'ın İnstagram hesabı ve yaşı araştırılıyor. Peki, 2023 Survivor Batuhan kimdir? Batuhan İnstagram hesabı ne? Survivor Batuhan mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor yarışmacılarından Batuhan'ın hayatı merak konusu oldu. Survivor izleyicileri tarafından Batuhan Yeşilturna'nın mesleği ve İnstagram hesabı araştırılıyor. Peki, 2023 Survivor Batuhan kimdir? Batuhan İnstagram hesabı ne? Survivor Batuhan mesleği ne, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Yeşilturna, yedek kadrodan yarışmaya dahil olmuştur. İzmir'de dünyaya gelen Batuhan Yeşilturna 27 yaşında Ege Üniversitesi BESYO bölümünden mezun olmuştur. 27 yaşındaki Yeşilturna, profosyonel olarak oynadığı basketbola yaşadığı sakatlık sebebiyle ara vermiştir.

SURVİVOR BATUHAN İNSTAGRAM HESABI!

Survivor'un yeni yarışmacıları arasında yer alan Batuhan Yeşilturna, İnstagram'da @batuhanyesilturna kullanıcı adıyla 3,539 bin takipçisi bulunmaktadır.