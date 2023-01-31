2023 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023 transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17 Haziran'da başlayan 2022-2023 ara transfer dönemi devam ediyor. Futbolseverler, tuttukları takımın ne zamana kadar transfer yapabileceğini öğrenmek için Süper Lig aratransfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 transfer sezonu ne zaman bitiyor? sorularını araştırılıyor. Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde…

Süper Lig ara transfer sezonun bitmesine kısa bir süre kala 2022-2023 transfer sezonu ne zaman bitiyor merak ediliyor. Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor ve 2022-2023 transfer sezonu ne zaman bitiyor soruları gündeme geliyor. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 transfer sezonu ne zaman bitiyor?

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TFF'den tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği açıklandı.