Diş Hekimliği alanında Seviye Tespit Sınavı (STS) 2. dönem başvuruları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM'nin yaptığı son duyuruyla beraber 2023 STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav tarihleri ne zaman, başvuru tarihleri nedir? Sorguları hız kazandı. İşte detaylar…

ÖSYM tarafından açıklanan kılavuzdan sonra 2023 STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav tarihleri ne zaman, başvuru tarihleri nedir? Soruları gündeme geldi. Binlerce gencin beklediği haber ÖSYM'den gelirken STS Diş Hekimliği 2. dönem yeniden merak konusu oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler…

2023 STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

2. DÖNEM SINAV TARİHİ : 15 Ekim 2023

2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ : 29 Ağustos-6 Eylül 2023 (Ücret ödeme için son gün, 7 Eylül 2023)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 450,00 TL

2023 STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız. Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Başvurular internet üzerinden alınacaktır.

2023 STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU