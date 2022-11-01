2023 sömestr ne zaman başlıyor?

Okulların açılmasıyla birlikte 2022-2023 yılı sömestr tatili ve ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimiyle birlikte sömestr tatilinin bu yıl ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, Okullarda ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda ilk dönem ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler...

Okulların açılmasının üzerinden kısa bir süre geçse de birçok öğrenci sömestr ve ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman? Okullarda ara tatil toplam kaç gün sürecek? Konuya dair tüm merak edilenler haberimizde...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

OKULLARDA ARA TATİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

ARA TATİL TOPLAM KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı iş takvimine göre okullarda Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek. 11 Kasım cuma günü kapanan okullar tekrar 21 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri de eklendiğinde hafta sonu ile birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

2023 MEB SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca öğrenci tatil tarihlerinin yanı sıra sınav tarihlerini de merak ediyor. Ortaokuldan liseye geçiş yapacak öğrencilere LGS sınavlarına, devlet tarafından verilecek burslardan yararlanmak isteyenler ise İOBKS oturumlarına katılacak.

Lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri, üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen YKS sınavlarında ter dökecek. Bursluluk ve Liselere Geçiş Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, AYT-TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek üniversite sınavı ise ÖSYM tarafından organize ediliyor.

Henüz yeni yılın sınav takvimi açıklanmadı. Ancak LGS, YKS ve İOKBS sınavları her yıl aşağı yukarı benzer tarihlerde düzenlenmektedir. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilen LGS oturumu geçtiğimiz yıl 6 Haziran'da, YKS oturumları ise 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenmişti.