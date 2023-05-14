2023 SEÇMEN SAYISI! Seçimde kaç kişi oy kullandı? Türkiye seçmen sayısı kaç?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Seçimde kaç kişi oy kullandı merak konusu oldu. Peki, Seçimde kaç kişi oy kullandı? Türkiye seçmen sayısı kaç? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde kaç kişi oy kullandı merak konusu oldu. 2023 seçmen sayısı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Seçimde kaç kişi oy kullandı? Türkiye seçmen sayısı kaç? Detaylar haberimizde...

SEÇİMDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

2023 SEÇİM SONUÇLARI!

Saat 21.30 itibarıyla sandıkların yüzde 71'i açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.97

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43.22

Sinan Oğan yüzde 5.31