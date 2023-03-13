2023 Genel seçimlerine geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 Seçimlerinin 14 Mayısta yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesini imzalamasıyla süreç başlamış oldu. Buna göre Türkiye 14 Mayısta sanığa gidecek vatandaşlar seçim tarihinin belli olmasıyla seçilere katılacak partileri araştırmaya başladılar. Peki, 2023 Seçimlerine hangi partiler katılacak? Siyasi partilerin seçimlere katılma şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Yüksek Seçim Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'inin 14 Mayıs'ta yapılmasına, milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilme tarihine yönelik kararları, Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürüklüğe girdi. Vatandaşlar 2023 Seçimlerine katılacak siyasi partileri merak ediyor. Peki, 2023 Seçimlerine hangi partiler katılacak? Siyasi partilerin seçimlere katılma şartları neler? Detaylar haberimizde...

2023 SEÇİMLERİNE HANGİ PARTİLER KATILACAK?

YSK toplantısı sonrası 2023 seçimlerine katılacak siyasi partiler belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine katılacak siyasi partiler şu şekilde:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

AK Parti

Anavatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye Değişim Partisi

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Zafer Partisi

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİMLERE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

2820 sayılı Kanunun 14. maddesinin on birinci fıkrasında; siyasi partilerin, milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerektiği vurgulanmıştır.

Aynı Kanun hükmünün devamında da bir ilde teşkilatlanmanın; merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurma anlamına geldiği hükme bağlanmıştır.

2820 sayılı Kanunun 20. maddesinin birinci fıkrasında ise, siyasi partilerin ilçe teşkilatının; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş ise belde teşkilatından meydana geleceği, parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulunun teşkilinin de öngörülebileceği ve beldelerde teşkilat kurulmasının zorunlu olmadığı düzenlemesine yer verilmiştir.

2820 sayılı Kanunun 36. maddesinin birinci fıkrasında; siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmasının şart olduğu, ikinci fıkrasında da; bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektireceği vurgulanmıştır.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 20. Maddesinde, ilçe teşkilatının; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve parti tüzüğünde öngörülmüşse disiplin kurulundan teşkili öngörülmüştür.

İlçe teşkilatının varlığından bahsedilebilmesi için, ilçe kongresinin yapılarak anılan organların oluşturulması gerekmektedir.