2023 Seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar olacak? Sandık görevlisi nasıl olunur?

2023 seçimi hakkında vatandaşların merak ettikleri arasında sandık görevlisi olmak için başvuruların ne zaman yapılacağı yer alıyor.14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Sandık Kurulu Görevlisi alımları yapacak. Peki, 2023 Seçimlerinde sanık görevlisi ücretleri ne kadar olacak? Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri için geri sayım başladı. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Sandık Kurulu Görevlisi alımları yapacak. Seçimlerde görev almak isteyen vatandaşlar sandık görevlisi olma şartlarınıve Sandık görevlisi ücretlerini araştırmaya başladılar. Peki, 2023 Seçimlerinde sanık görevlisi ücretleri ne kadar olacak? Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler? Detaylar haberimizde...

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Geçtimiz 20218 Seçimlerinde sandık görevlileri ücretleri 500 Türk Lirası idi .Edinilen bilgiye göre 2023 Seçimlerinde Sandık görevli ve Salon Başkanlarının ücretleri 900 - 1.000 TL arasında olması bekleniliyor.Konuyla ilgili açıklama kısa süre içerisde YSK tarafından yapılacak.

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları şu şekilde: