2023 Seçimleri için geri sayım başladı. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçimlerin ne zaman, hangi ayda yapılacağına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin ne zaman yapılacağına yönelik tartışmalara yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Deprem nedeniyle bir süredir 2023 Seçimlerinin erteleneceği konuşurken 2023 Seçimlerinin tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla seçim tarihi belli oldu. Peki, 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Detaylar haberimizde...

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 Seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Seçim tarihi tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimiz söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir. Sen önce kendini düzelt. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir. Birileri için oturduğu yerden atıp tutmak kolay." ifadelerine konuşmasında yer verdi.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 2023 Seçimlerinde depremzedelerin nasıl oy kullanacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu .Bakan Bekir Bozdağ'ının açıklaması şu şekilde:

Bakan Bozdağ :"Deprem bölgesinden ayrılanlar nasıl oy kullanacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Bozdağ, "Kimin nerede nasıl oy kullanacağı kanunumuzda açık açık yazıyor. Onun için yeni bir kanuni düzenlemeye gerek yok. YSK'nın daha önce aldığı kararlar var. Herkes meskun olduğu yerde oyunu kullanacak. Seçim listeleri askıya çıktığında itirazı varsa edecek ona göre oy kullanacak. Herkes bulunduğu yerde oy kullanacak ve kullandığı ile sayılacak. Yasalarımızda kural bu. Geçmişte alınan kararlar bu. Mükerrer oy kullanma ihtimali yok. Deprem bölgesinde sandıkların nereye kurulacağına YSK karar verecek. YSK öyle bir karar verdiğinde orada da kurulabilir" ifadelerini konuşmasında yer verdi.