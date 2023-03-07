2023 Seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar 2023 Seçimlerinin ne zaman yapılacağını ve partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının kimler olacağını araştırıyor. Seçimlerin yakılmasıyla partilerin Cumhurbaşkanı adaylarımda netleşmeye başladı. Peki, 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı adayları kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye 2023'e girerken gündemdeki en önemli soru seçim tarihi ve cumhurbaşkanı adayları.Seçim tarihi için uzun süre Haziran 2023 konuşulurken ocak ayında yapılan açıklamalar ibreyi mayıs ayına çevirdi Vatandaşlar 2023 Seçimlerinin ne zaman yapılacağını ve partilerin Cumhurbaşkanı adaylarını merak ediyor. Peki, 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı adayları kimler? Detaylar haberimizde...

2023 GENEL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşan 2023 Seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İnşallah 10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibariyle seçim takvimiyle ilgili hususlar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yetki alanına girmektedir" ifadelerine konuşmasında yer verdi. Buna göre Türkiye de 2023 Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 2023 Seçimlerde partilerinCumhurbaşkanı adaylarda netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayları şu şekilde:

Mevcut cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP), Erdoğan'ın adaylığını destekledi.

Millet itfasının Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu oldu. Kılıçtaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamanoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Güntekin Uysal Kılıçtaroğlu'nun adaylığını desteklediklerini açıkladı.

CHP nin 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerde aday gösterdiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem ince partisinin Cumhurbaşkanı aday olduğunu açıkladı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan partisinin Cumhurbaşkanı aday olduğunu açıkladı.