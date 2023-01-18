2023 Seçimleri ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi tarihte olacak?

Seçim 2023 ne zaman yapılacak sorusu, son günlerde yapılan açıklamalar sonrasında merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bir süredir kamuoyunda konuşulan 2023 seçimlerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, 2023 seçimleri ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete ne mesaj verdi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye artık ayların kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenirken, vatandaşların sandığa gideceği gün konusunda kamuoyuna yansıyan tarihlerden biri de 14 Mayıs 2023'dü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bir süredir kamuoyunda konuşulan 2023 seçimlerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, 2023 seçimleri ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete ne mesaj verdi? Detaylar haberimizde...

2023 GENEL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 Genel seçimlerinin tarihine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir." diye konuştu. Buna göre: 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MUHALEFETE NE MESAJ VERDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 Genel seçimlerinin tarihine ilişkin önemli bir açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

"14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes'in kazandığı seçimi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Siyasetin günlük hercü merci içinde insanların söyledikleri sözler elbette önemlidir. Ancak aynı insanların sandık başında nelere bakacaklarıdır. Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştır.

Şimdi Meclis'ten meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Sizin de numaralarınızı da etki elemanlarınızı da anında tanıyor. Aksi olsaydı 2007'de bize Cumhurbaşkanı seçtirmek istemediğinizde başarılı olurdunuz.

Aksi olaydı gazete kupürleri üzerinden partimizi kapatmaya çalıştığınızda başarılı olurdunuz. Biz gerektiğinde yedi düveli karşımıza alma pahasına milletimize hizmet ediyoruz. Ebede talip olan bir davanın mensupları olarak, bu davayı tümsekte bırakmamaya yeminliyiz. En büyük sorumluluk da sizlere düşüyor. 2023 seçim zaferini omuzlayacak kadro olarak, isimlerinizi tarihimizin sayfalarına yazdırmaya davet ediyorum." Şeklinde açıklamalarda bulundu.