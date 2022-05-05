2023 seçimleri ne zaman? Erken seçim var mı? 2023 seçimleri erken mi olacak? 2023 seçimleri hangi ayda? Genel seçimler ne zaman yapılacak?

2023 seçimleri ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar erken seçim yapılıp yapılmayacağını araştırmaya devam ediyor. Siyaset gündemini meşgul ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erken seçim yapılacak mı? Erken seçim var mı?

ERKEN SEÇİM VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili sorulara yanıt olarak "Erken seçim, söz konusu değil" dedi.

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN SEÇİMLERİNİN GERİYE BIRAKILMASI VE ARA SEÇİMLERİ

Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.

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