2023 seçimleri ne zaman? Erken seçim var mı? 2023 seçimleri erken mi olacak? 2023 seçimleri hangi ayda? Genel seçimler ne zaman yapılacak?
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Siyaset gündemini en çok konuşulan konularından olan "erken seçim" hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yorum geldi. Peki, Erken seçim var mı? 2023 seçimleri ne zaman? Başkanlık seçimi ne zaman? 2023 seçimleri erken seçim olacak mı?
2023 seçimleri ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar erken seçim yapılıp yapılmayacağını araştırmaya devam ediyor. Siyaset gündemini meşgul ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erken seçim yapılacak mı? Erken seçim var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili sorulara yanıt olarak "Erken seçim, söz konusu değil" dedi.
Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır.
Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.
Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.