2023 seçimleri ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?

2022'nin sona ermesine kısa bir süre kalırken 2023 seçimlerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar arasında araştırmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı ile 28. dönem milletvekili 2023 seçim tarihi belli oldu. Peki 2023 seçimleri ne zaman? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Yerel seçimler ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gideceği seçimin ne zaman yapılacağına ilişkin aramalar da yoğunlaşmaya başladı. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...



2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Haziran 2018'de yapılmıştı. Tarihte herhangi bir değişiklik olmazsa 2023 seçimleri 18 Haziran'da yapılacak. Aynı gün milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KAÇ GÜNDE YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu bir gün içerisinde yapılmaktadır. Adaylardan herhangi birisinin salt çoğunluğu (yüzde 50 + 1 oy) elde edememesi halinde, birinci turda en yüksek oyu alan iki aday, YSK'nın belirleyeceği ileri bir tarihte, yine bir gün sürecek bir ikinci turda tekrar karşı karşıya gelecektir.

SEÇİMLER NASIL YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu bir gün içerisinde yapılmaktadır. Adaylardan herhangi birisinin salt çoğunluğu (yüzde 50 + 1 oy) elde edememesi halinde, birinci turda en yüksek oyu alan iki aday, YSK'nın belirleyeceği ileri bir tarihte, yine bir gün sürecek bir ikinci turda tekrar karşı karşıya gelecektir.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler her beş senede bir yapılır. Son seçim 31 Mart 2019'da yapılmıştı. Bir sonraki yerel yönetim seçim tarihi ise 31 Mart Pazar 2024 olarak duyuruldu. Bir sonraki belediye ve muhtarlık seçimleri ise 31 Mart 2024'te yapılacak