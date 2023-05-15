2023 Seçimi yurt dışı oyları ne kadar, eklendi mi ve yurt dışı oy sayısı ve oy oranları yüzde kaç olduğu merak ediliyor. 2023 Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiliyor. Bununla birlikte, yurt dışı oyları gündeme geliyor. 2023 Seçimi yurt dışı oyları ne kadar, eklendi mi ve yurt dışı oy sayısı ve oy oranları yüzde kaç olduğu araştırılıyor. Peki, 2023 Seçimi yurt dışı oyları ne kadar, eklendi mi? Yurt dışı oy sayısı ve oy oranları yüzde kaç?

Seçimde 1 milyon 363 bin 143 oy geçersiz sayıldı! Bu rakama seçime giren 18 partiden hiçbiri ulaşamadı

2023 Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili için halk sandığa gitti. 2023 Seçimi yurt dışı oyları ne kadar, eklendi mi ve yurt dışı oy sayısı ve oy oranları yüzde kaç olduğu araştırılıyor. 2023 Seçimi yurt dışı oyları ne kadar, eklendi mi ve yurt dışı oy sayısı ve oy oranları yüzde kaç olduğu gündeme geliyor. 2023 Seçimi yurt dışı oyları ne kadar, eklendi mi? Yurt dışı oy sayısı ve oy oranları yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir…

2023 SEÇİMİ YURT DIŞI OYLARI NE KADAR?

Yurt dışı ile yurt içi oy oranlarını ve yurt içi + yurt dışı oy oranını Haberler.com seçim sonuçları sayfasından öğrenebilirsiniz.

Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.99

Sinan Oğan yüzde 5.21

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

KABİNE'NİN 16 ÜYESİ, TBMM'YE GİRDİ

AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir milletvekili olarak yeni dönemde Meclis sıralarında yerini alacak.

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu. Eski bakanlardan Abdulhamit Gül Gaziantep, Faruk Çelik ise Artvin milletvekili seçildi.