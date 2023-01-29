Seçim tarihini merak etmekte olan birçok kişi internet üzerinde 2023 Seçim tarihi ne zaman? Sorusunu araştırıyor. Özellikle de Üniversite sınav tarihlerine denk geldiği düşünülen 2023 Seçim tarihi ne zaman? 2023 seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2023 Seçim tarihi ne zaman? Sorusu, YKS sınav tarihlerinin sınav gününe denk gelmesi ihtimali nedeniyle birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından 2023 seçim tarihi hakkında merak edilen 2023 seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusu yanıt buldu. Peki, 2023 Seçim tarihi ne zaman? 2023 seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2023 SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen seçim tarihini işaret ederek "Milletimiz 14 Mayıs'ta 6'lı masaya 'Yeter' diyecek" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler, cumhurbaşkanı adaylarını seçim tarihinin açıklamasının ardından duyuracaklarını ilan eden 6'lı Masa liderlerine çevrildi. CHP'li Engin Özkoç ise "Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda 6'lı masa tekrar bir araya gelecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ilk kez, seçim tarihi için kulislerde dillendirilen 14 Mayıs'ı telaffuz etti.

14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes'in kazandığı seçimi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız." dedi.