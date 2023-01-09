2023 seçim tarihi belli oldu mu? Seçim tarihi değişti mi? Seçim ne zaman?
Gündem Haberleri
Ülkenin gündeminde yer alan seçim tarihi hakkında merak edilenler var. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar arama motorlarında 2023 seçim tarihi belli oldu mu? Seçim tarihi değişti mi? Seçim ne zaman? sorularını araştırıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği erken seçim sinyallerinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ErkanKandemir'in vatandaşların seçim tarihi konusunda da konuştu. Merak edilenler arasında ise 2023 seçim tarihi belli oldu mu? Seçim tarihi değişti mi? Seçim ne zaman? soruları yer aldı. İşte tüm merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği erken seçim sinyallerinin ardından vatandaşların merak ettiği seçim tarihi konusunda da konuşan Kandemir, "Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir" dedi.
Kandemir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.
Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.
Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir. Sandıkta yüzde 52'nin hatta üzerinin olacağına inanıyorum. Ortada çok net bir tablo var. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyerek Türkiye'yi merkeze alan, Türkiye'nin milli teknolojisini üreteceğini söyleyen bir Cumhur İttifakı, bir tarafta ise henüz adaya karar veremeyen, kendi içlerinden birinin oraya, diğerinin oraya çektiği ağır aksak ilerleyen, bir vasatta anlaşan, Türkiye'ye vasatı vaat eden, belirsizliği, eski Türkiye'yi vaat eden Millet İttifakı var.
2023 seçimlerinin Türk siyasetini başka bir zemine oturtacağını düşünüyorum. Şu seçimi geçelim de, sonrasına bakarız vizyonuna seçmen Türkiye'yi emanet etmez."