Ülkenin gündeminde yer alan seçim tarihi hakkında merak edilenler var. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar arama motorlarında 2023 seçim tarihi belli oldu mu? Seçim tarihi değişti mi? Seçim ne zaman? sorularını araştırıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği erken seçim sinyallerinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ErkanKandemir'in vatandaşların seçim tarihi konusunda da konuştu. Merak edilenler arasında ise 2023 seçim tarihi belli oldu mu? Seçim tarihi değişti mi? Seçim ne zaman? soruları yer aldı. İşte tüm merak edilenler...

2023 SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği erken seçim sinyallerinin ardından vatandaşların merak ettiği seçim tarihi konusunda da konuşan Kandemir, "Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir" dedi.

"SEÇİM TARİHİNDE BİR GÜNCELLEMENİN MAKUL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Kandemir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

"MİLLETİMİZİN SANDIĞA ULAŞIMINI MAKSİMUM HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.

"SANDIKTA YÜZDE 52'NİN HATTA ÜZERİNİN OLACAĞINA İNANIYORUM"

Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir. Sandıkta yüzde 52'nin hatta üzerinin olacağına inanıyorum. Ortada çok net bir tablo var. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyerek Türkiye'yi merkeze alan, Türkiye'nin milli teknolojisini üreteceğini söyleyen bir Cumhur İttifakı, bir tarafta ise henüz adaya karar veremeyen, kendi içlerinden birinin oraya, diğerinin oraya çektiği ağır aksak ilerleyen, bir vasatta anlaşan, Türkiye'ye vasatı vaat eden, belirsizliği, eski Türkiye'yi vaat eden Millet İttifakı var.

"SONRASINA BAKARIZ VİZYONUNA SEÇMEN TÜRKİYE'Yİ EMANET ETMEZ"

2023 seçimlerinin Türk siyasetini başka bir zemine oturtacağını düşünüyorum. Şu seçimi geçelim de, sonrasına bakarız vizyonuna seçmen Türkiye'yi emanet etmez."