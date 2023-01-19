2023 seçim tarihi belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal şartlarda 18 Haziran'da yapılması gereken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 2023 seçim tarihi belli oldu mu? 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ne zaman?

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2023 SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bugün grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen seçim tarihini işaret ederek "Milletimiz 14 Mayıs'ta 6'lı masaya 'Yeter' diyecek" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler, cumhurbaşkanı adaylarını seçim tarihinin açıklamasının ardından duyuracaklarını ilan eden 6'lı Masa liderlerine çevrildi. CHP'li Engin Özkoç ise "Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda 6'lı masa tekrar bir araya gelecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ilk kez, seçim tarihi için kulislerde dillendirilen 14 Mayıs'ı telaffuz etti.

14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes'in kazandığı seçimi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız." dedi.