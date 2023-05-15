Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandık açılma işlemleri ve veri girişleri devam ederken 2023 Seçim sonuçlarında son durum ne? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2023 Seçim sonuçlarında son durum ne? 2023 Seçimlerini kim kazandı? Erdoğan, Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

2023 Seçim sonuçlarında son durum ne? Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Peki, 2023 Seçim sonuçlarında son durum ne? 2023 Seçimlerini kim kazandı? Erdoğan, Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

2023 SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM NE?

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 98.48'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.34, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 45, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.23 olarak görülüyor.

2023 SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Sandıkların yüzde 98.48'si açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.34

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45

Sinan Oğan yüzde 5.23