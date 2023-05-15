2023 Seçim sonuçları son durum nedir, kim önde? Seçim 1. turda bitti mi, 2. tura mı kaldı? 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı mı?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların tamamına yakını açıldı. Vatandaşlar seçim sonuçları ile ilgili son durumu, son güncel gelişmeleri merak etti. Peki, 2023 Seçim sonuçları son durum nedir? Seçim 1. turda bitti mi, 2. tura mı kaldı? 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı mı? İşte seçimlerle ilgili son gelişmeler...

2023 seçimlerde son durum merak edildi. Seçimle ilgili son gelişmeler sizlerle... YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Peki, 2023 Seçim sonuçları son durum nedir? Seçim 1. turda bitti mi, 2. tura mı kaldı? 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı mı?

2023 SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SEÇİMLERDE SON DURUM NEDİR?

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 98.06'sı açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.34, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.24 olarak görülüyor.

Sandıkların yüzde 98.06'si açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.34

- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.99

- Sinan Oğan yüzde 5.24

14 MAYIS 2023 SEÇİMLERDE KİM ÖNDE?

Şuanda %49,34 oy oranı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. sırada yer alıyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan %50 ve üzeri oy alırsa seçimi ilk turdan kazanmış olacak.

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2023 SEÇİMLER 1. TURDA BİTTİ Mİ? SEÇİM 2. TURA MI KALDI?

Yurt içi sandıklarının yaklaşık %99'u açıldı fakat yurt dışı sandıkların yarıya yakını açılmıştır. Bundan dolayı seçimler 2. tura kalacak mı yoksa ilk turda bitecek mi henüz kesin değil. Yurt dışı oylarına göre durum değişebilir. YSK'nın ilerleyen saatlerde hem yurt içi hem de yurt dışı oyların %100 'ünü açıklayacağı tahmin ediliyor. Buna göre %50'yi geçen isim seçimleri ilk turdan kazanmış olacak. Eğer %50'yi geçen olmazsa seçimler 2. tura kalacak.

2023 SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

SEÇİMLER 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SON RESMİ AÇIKLAMASI NEDİR?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın genel başkanlarıyla seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa tamam. Bu seçimi ikinci turda kazanacağız" dedi.

Açıklamayı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Sandığa gidip kullanan herkese yürekten teşekkürler. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik ortamda sürdürülmesi sevindiricidir. Erdoğan bütün iftiralarına rağmen istediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz.

Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Bunu herkes bilsin.

Geçici sonuçlar göstermiştir ki Erdoğan güvenoyu alamamıştır. Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı adaleti getirmek için her şeyi yapacağız. Bu ülkeye mutlaka demokrasiyi getireceğiz.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BALKON KONUŞMASI VE DETAYLARI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik.

"BİRİLERİ MUTFAKTA BİZ DE BALKONDA"

Bu, sevdalıların buluşması. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta biz de balkonda. Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım. Sevgili Ankaralılar. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

"OYLARIN SAYIMI BİRAZ DAHA VAKİT ALACAK"

Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şöleni daha alnının akıyla tamamlamıştır. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oylarının sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz.

"MİLLİ İRADENİN TEZAHÜRÜNÜ BEKLİYORUZ"

Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği, henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Bu ne aşk, bu ne heyecan, bu ne sevda. Sözlerime İstanbul'dan Ankara'ya ve buraya gelene kadar sevgileriyle, coşkularıyla ahde vefalarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı şekilde sandık kurullarında görev alan, müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü şekilde sandıklara sahip çıkan onlarla birlikte yurt dışı çalışmalarında vazife üstlenen her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

"KAZANAN ÜLKEMİZ OLMUŞTUR"

En büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine teşekkür ediyorum. Seçimde tercihini bizden, AK Parti'den Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hasseten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır.

"TARİHİMİZİN EN YÜKSEK KATILIMLI SEÇİMLERİNDEN BİRİ"

Bu gerçeği seçimlere katılım oranının rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Bu gerçeği milletimizin tercihini huzur içinde sandığa yansıtmasıyla gösterdik. Kayda değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık.

"MİLLİ İRADENİN KARARINA SAYGI DUYDUK"

Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altında yürütülen seçim süreci ve sonuçlarının şüphesiz oluşuyla gösterdik. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenirliği bakımdan dünyaya örnek olacak işleyişe sahiptir. kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına; yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.

"27 MİLYON VATANDAŞIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Cumhur İttifakı işini biliyor, gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyası dönemindeki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bu süreçte herkes milletimize sözünü söylemiş, milletimiz de bugün kararını vermiştir. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğundu gayri resmi sonuçlar açıklandığında hep birlikte göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun, Cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yana kullanan 27 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum.

"2 MİLYON 600 BİN CİVARINDA FARK ATTIK"

Tercihini kimden yana yaparsa yapsın, demokrasi şölenine katılan 56 milyon vatandaşıma teşekkür ediyorum. 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçlarının çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçimin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Milletimiz tercihini ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üzerinde yeri var. Yurt dışı oyların sayımı devam ediyor. Bize gönül veren tüm kardeşlerimden teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum. TBMM seçimi, Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonun geneline Cumhur İttifakı hakimdir. Seçim sonuçlarının ülkemizi ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.

"BİZ TERÖRİSTLERLE KOL KOLA OLMADIK"

Biz teröristlerle kol kola olmadık. Biz Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo ile beraber olmadık. Biz 'cezaevlerinin kapılarını kırıp bebek katilini dışarı salacağız' diyenlerle olmadık. Biz Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı sadece rabbimizde ve milletimizden alırız. Hamdolsun büyük ve güçlü Türkiye olduk. Seçim sonuçlarının henüz kesinleşmemiş olması, milletimizin tercihinin bizden yana olması gerçeğini değiştirmiyor."