2023 Seçim sonuçları CANLI İZLE! ANKA, TRT 1, HALK TV seçim sonuçları CANLI YAYIN! Anlık seçim sonuçları İZLE!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. Haber kanalların canlı seçim sonuçları merak konusu oldu. İşte, 2023 Seçim sonuçları!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Kullanıcılar tarafından seçim sonuçları anlık nereden izlenir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2023 Seçim sonuçları canlı izle!

2023 OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

SEÇİM YAYIN YASAĞI BİTTİ Mİ?

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. İlk oylamada geçerli oylar ile salt çoğunluğun sağlanmaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işleyecek.