2023 seçim sonuçları belli oldu mu ve 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman açıklanacak soruları sıklıkla araştırılıyor. 2023 Genel Seçimlerinde 28. dönem milletvekili ve cumhurbaşkanı için sandığa gidildi. Peki, 2023 seçim sonuçları belli oldu mu? 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 seçim sonuçları ve 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman belli olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 seçim sonuçları belli oldu mu ve 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman açıklanacak soruları sıklıkla araştırılıyor. 2023 Genel Seçimlerinde 28. dönem milletvekili ve cumhurbaşkanı için sandığa gidildi. 2023 seçim sonuçları belli oldu mu? 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

2023 SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla ilk sonuçlar gelmeye başladı. Saat 21.30 itibarıyla sandıkların yüzde 71'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50.97; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 43.22, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.31 olarak görülüyor.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı.

Saat 21.30 itibarıyla sandıkların yüzde 71'i açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.97

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43.22

Sinan Oğan yüzde 5.31

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.