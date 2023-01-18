Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal şartlarda 18 Haziran'da yapılması gereken seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti. Vatandaşlar seçimlerin hangi gün yapılacağını merak ediyor. Peki, 2023 seçim ne zaman? 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ne zaman, hangi ay, hangi gün, ayın kaçında yapılacak? Seçim tarihi açıklandı mı? Seçimler 14 Mayıs günü mü? Seçim 14 Mayıs Pazar mı yapılacak? İşte detaylar...

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. Peki, 2023 seçim tarihi belli oldu mu? 2023 seçim ne zaman? 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ne zaman, hangi ay, hangi gün, ayın kaçında yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı mı? Ayrıntılar yazımızda...

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen seçim tarihini işaret ederek "Milletimiz 14 Mayıs'ta 6'lı masaya 'Yeter' diyecek" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler, cumhurbaşkanı adaylarını seçim tarihinin açıklamasının ardından duyuracaklarını ilan eden 6'lı Masa liderlerine çevrildi. CHP'li Engin Özkoç ise "Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda 6'lı masa tekrar bir araya gelecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ilk kez, seçim tarihi için kulislerde dillendirilen 14 Mayıs'ı telaffuz etti.

14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes'in kazandığı seçimi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız." dedi.

SEÇİMLER 14 MAYIS 2023 TARİHİNDE Mİ YAPILACAK?

Seçim tarihi tartışmaları uzun bir süredir devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamayla 73 yıl önceki tarihi işaret etti. 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Normal şartlarda 18 Haziran'da yapılması gereken seçimin, 14 Mayıs'ta yapılmasına artık kesin gözle bakılıyor.

SEÇİMLERİN 2. TURU NE ZAMAN OLACAK?

14 Mayıs'ta da 2023 seçimleri için sandığa gidilecek. İlk turda eğer bir kişi yüzde 50+1 oyu alabilirse Cumhurbaşkanı seçilecek. Eğer alamazsa 28 Mayıs'ta ikinci tur için sandık başına gidilecek.