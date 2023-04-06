2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket
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Siyasetin nabzını tutan anketler, vatandaşa tercihleri konusunda fikirler veriyor. Anket sonuçlarını merak edenler için tüm anketleri derledik ve tek başlıkta topladık. İşte 2023seçim çalışması anketler ve anket şirketlerinin anket sonuçları!
Anketlerin güvenilirliği tartışma konusu olmasına rağmen anketler ardı ardına anketler yayınlıyor ve yayınlanan anketler gündemin ana konuları arasına giriyor. İşte anket şirketlerinin tüm seçim anketleri sıralı tam listesi!
Metropoll'ün Mart ayı anketi Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında gerçekleştirildi. Buna göre, "Kılıçdaroğlu" diyenlerin oy oranı yüzde 44.6, "Erdoğan" diyenlerin oy oranı yüzde 42 oldu. İki isim arasındaki fark ise yüzde 2.6 olarak ölçüldü.
TekAr Araştırma Şirketi, 11 ile 16 Mart 2023 tarihleri arasında, 26 ilde düzenlediği anketin sonuçlarını yayınladı.
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi:
%51,3Kemal Kılıçdaroğlu
%44.0 Recep Tayyip Erdoğan
%3,5Muharrem İnce
%1,2Sinan Oğan
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi
%56,8 Kılıçdaroğlu
%43,2 Erdoğan
Artı Bir Araştırma Cumhurbaşkanlığı Anketi:
%51,3 Kılıçdaroğlu
%44,0 Erdoğan
%3,5 İnce
%1,2 Oğan
(2023 Mart)
Anketten çıkan cevaplar şöyle;
Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5
Erdoğan: Yüzde 42.4
Kararsız: Yüzde 7.7
Diğer: Yüzde 3.4
1. tur anketi:
2. tur anketi:
ADA - MART 2023
MAK ARAŞTIRMA MART 2023
Kemal Kılıçdaroğlu : 47
Recep Tayyip Erdoğan: 42
Muharrem İnce ve diğer adaylar: 3
Kararsız: 8
2023 Genel Seçim Anketi
%32,1 AKParti
%27,3 CHP
%13,6 İYİP
%12,0 HDP
%6,8 MHP
%5,8 DİĞER
%0,9 DEVA
%0,8 SP
%0,7 GP
Araştırma şirketi Konda'nın Ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 31 ilde 3531 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre Millet İttifakı yüzde 40.3, Cumhur İttifakı ise yüzde 40.6 oy oranına sahip.
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Twitter hesabından "2023'ün ilk sonuçları" diye yazarak 2-5 Ocak 2023'te düzenlenen anket sonuçlarını paylaştı:
AKParti yüzde 32,0
CHP yüzde 23,5
İYİ Parti yüzde 19,1
HDP yüzde 7,3
MHP yüzde 6,2
Gelecek yüzde 2,9
DEVA yüzde 2,5
TDP yüzde 2,2
BTP yüzde 1,8
Diğer yüzde 2,5