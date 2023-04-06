2023 seçim anketleri! Anket şirketleri güncel 14 Mayıs seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla KK-RTE en son yapılan CB Türkiye ORC, PİAR... anket

Siyasetin nabzını tutan anketler, vatandaşa tercihleri konusunda fikirler veriyor. Anket sonuçlarını merak edenler için tüm anketleri derledik ve tek başlıkta topladık. İşte 2023seçim çalışması anketler ve anket şirketlerinin anket sonuçları!

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Anketlerin güvenilirliği tartışma konusu olmasına rağmen anketler ardı ardına anketler yayınlıyor ve yayınlanan anketler gündemin ana konuları arasına giriyor. İşte anket şirketlerinin tüm seçim anketleri sıralı tam listesi!

2023 ANKETLERİ

METROPOLL - MART 2023

Metropoll'ün Mart ayı anketi Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında gerçekleştirildi. Buna göre, "Kılıçdaroğlu" diyenlerin oy oranı yüzde 44.6, "Erdoğan" diyenlerin oy oranı yüzde 42 oldu. İki isim arasındaki fark ise yüzde 2.6 olarak ölçüldü.

TEKAR MART 2023

TekAr Araştırma Şirketi, 11 ile 16 Mart 2023 tarihleri arasında, 26 ilde düzenlediği anketin sonuçlarını yayınladı.

ARTI BİR ARŞTIRMA - MART 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi:

%51,3Kemal Kılıçdaroğlu

%44.0 Recep Tayyip Erdoğan

%3,5Muharrem İnce

%1,2Sinan Oğan

AKSOY ARAŞTIRMA- MART 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi

%56,8 Kılıçdaroğlu

%43,2 Erdoğan

TAG ARAŞTIRMA - MART 2023

BULGU ARAŞTIRMA - MART 2023

MART 2023 ANKETLERİ



ARTI BİR ARAŞTIRMA - MART 2023

Artı Bir Araştırma Cumhurbaşkanlığı Anketi:

%51,3 Kılıçdaroğlu

%44,0 Erdoğan

%3,5 İnce

%1,2 Oğan

(2023 Mart)

MAK ANKET / MART 2023

Anketten çıkan cevaplar şöyle;

Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5

Erdoğan: Yüzde 42.4

Kararsız: Yüzde 7.7

Diğer: Yüzde 3.4

AVRASYA ANKET - MART 2023

1. tur anketi:

2. tur anketi:

SAROS ARAŞTIRMA - MART 2023

ORC - MART 2023

THEMİS ARAŞTIRMA - MART 2023

PUSULA ANKET ARAŞTIRMA - MART 2023

ADA - MART 2023

MAK ARAŞTIRMA MART 2023

Kemal Kılıçdaroğlu : 47

Recep Tayyip Erdoğan: 42

Muharrem İnce ve diğer adaylar: 3

Kararsız: 8

EUROPOLL MART 2023

AR-G MART 2023

AKSOY ARAŞTIRMA MART 2023.

PİAR ARAŞTIRMA- MART 2023

ALF ARAŞTIRMA / MART 2023



ORC MART 2023

2023ŞUBAT ANKETLERİ

AKSOY - ŞUBAT 2023

2023 Genel Seçim Anketi

%32,1 AKParti

%27,3 CHP

%13,6 İYİP

%12,0 HDP

%6,8 MHP

%5,8 DİĞER

%0,9 DEVA

%0,8 SP

%0,7 GP

ALF ARAŞTIRMA ŞUBAT 2023 (DEPREM SONRASI)

KONDA- OCAK 2023

Araştırma şirketi Konda'nın Ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 31 ilde 3531 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre Millet İttifakı yüzde 40.3, Cumhur İttifakı ise yüzde 40.6 oy oranına sahip.

ORC OCAK 2023

ORC - OCAK 2023

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Twitter hesabından "2023'ün ilk sonuçları" diye yazarak 2-5 Ocak 2023'te düzenlenen anket sonuçlarını paylaştı:

AKParti yüzde 32,0

CHP yüzde 23,5

İYİ Parti yüzde 19,1

HDP yüzde 7,3

MHP yüzde 6,2

Gelecek yüzde 2,9

DEVA yüzde 2,5

TDP yüzde 2,2

BTP yüzde 1,8

Diğer yüzde 2,5



