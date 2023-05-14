2023 sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık görevlisi, sandık başkanı, parti görevlisi kaç TL alacak?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine kısa bir süre seçimle ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, 2023 sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık görevlisi, sandık başkanı kaç TL alacak? İşte, detaylar…