2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları: SAĞLIK BAKANLIĞI 2. DÖNEM KURA SONUÇ SORGULAMA!

2023 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kura sonuçları merakla bekleniyor. Vatandaşlar tarafından sonuçların açıklanıp açıklanmadığı araştırılmaktadır. İşte, Sağlık Bakanlığı kura sonucu!

2023 yılı 2. dönem için ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce sağlık çalışanı adayı, Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği kura çekiminin sonuçlarını merakla bekliyor. Arama motorlarında Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulatılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı 2.dönem kura sonucu!

2023 SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları 10 Ekim Salı günü açıklanmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde kura sonucu yerleşenler listesi yayınlanmıştır. Başvuru ve bilgi işlemleri Sağlık Bakanlığı'nın Personel Bilgi Sistemi sitesi üzerinden gerçekleşecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.DÖNEM KURA SONUÇ SORGULAMA!

2023 yılı 2. dönem için atama başvuruları 20 Eylül tarihinde sona ermişti. İlk defa ve yeniden atama kura sonuçları bugün erişime açılmıştır. Merakla beklenen kura sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilmiştir.