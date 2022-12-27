2023 resmi tatil ve bayram günleri belli oldu mu? Bayram tatilleri hangi günlere denk geliyor ve kaç gün olacak?

Yeni yıla kısa bir süre kala milyonlarca vatandaşlar resmi tatil ve bayram günlerinin beli olup olmadığını merak ediyor. Peki, 2023 resmi tatil günleri ne zaman? Bayram tatilleri hangi günlere denk geliyor? Tatiller birleştirilebilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yeni yıl geliyor. Ajandalar, takvimler alınmaya başlandı. Takvimlerde gözler resmi tatillere gidiyor. Bir yandan yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar devam ederken, bir yandan 2023 yılı tatilleri araştırılıyor. Resmi tatiller birçok kamu personeli ve özel sektör çalışanı tarafından merak ediliyor. 2023 yılı resmi tatile ve bayramlarne zaman olacak? 2023 resmi tatil günleri ne zaman? Bayram tatilleri hangi günlere denk geliyor? Tatiller birleştirilebilir mi? Detaylar haberimizde...

2023 YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELECEK?

Ülkemizin ilk resmi tatili 1 Ocak günü gerçekleşecek. 1 Ocak günü Pazar gününe denk gelecek.

2023 YILI RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN GELECE?

İkinci resmi tatil Nisan ayında olacak. 21 Nisan 2023 tarihinde Ramazan Bayram'ının arifesi yarım gün tatil olarak başlayacak. 22-23 Nisan 2023 tarihlerinde resmi tatil devam edecek. Ramazan Bayramı tatili 3 gün sürecek fakat Cuma, Cumartesi ve Pazar gününe denk gelecek.

2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ BELİ OLDU MU?

2023 resmi tatil günleri takvimi: