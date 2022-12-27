2023 resmi tatil ve bayram günleri belli oldu mu? Bayram tatilleri hangi günlere denk geliyor ve kaç gün olacak?
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Yeni yıla kısa bir süre kala milyonlarca vatandaşlar resmi tatil ve bayram günlerinin beli olup olmadığını merak ediyor. Peki, 2023 resmi tatil günleri ne zaman? Bayram tatilleri hangi günlere denk geliyor? Tatiller birleştirilebilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Yeni yıl geliyor. Ajandalar, takvimler alınmaya başlandı. Takvimlerde gözler resmi tatillere gidiyor. Bir yandan yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar devam ederken, bir yandan 2023 yılı tatilleri araştırılıyor. Resmi tatiller birçok kamu personeli ve özel sektör çalışanı tarafından merak ediliyor. 2023 yılı resmi tatile ve bayramlarne zaman olacak? 2023 resmi tatil günleri ne zaman? Bayram tatilleri hangi günlere denk geliyor? Tatiller birleştirilebilir mi? Detaylar haberimizde...
Ülkemizin ilk resmi tatili 1 Ocak günü gerçekleşecek. 1 Ocak günü Pazar gününe denk gelecek.
İkinci resmi tatil Nisan ayında olacak. 21 Nisan 2023 tarihinde Ramazan Bayram'ının arifesi yarım gün tatil olarak başlayacak. 22-23 Nisan 2023 tarihlerinde resmi tatil devam edecek. Ramazan Bayramı tatili 3 gün sürecek fakat Cuma, Cumartesi ve Pazar gününe denk gelecek.
2023 resmi tatil günleri takvimi:
- Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
- Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
- Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
- Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
- Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar