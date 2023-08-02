2023 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 22 Ağustos Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Ağustos 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 22 Ağustos 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

22 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Ağustos 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Ağustos 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/8/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7449)

–– 2023/2024 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7450)

–– Trabzon İli, Düzköy İlçesi, Orta Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Küçük Sanayi Sitesi Projesi Kapsamında Değerlendirilmek Üzere Düzköy Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7451)

–– Artvin İli, Şavşat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Meydancık Mevkii (1. Etap) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7452)

–– Artvin İli, Şavşat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Meydancık Mevkii (2. Etap) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7453)

–– Artvin İli, Şavşat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Meydancık Mevkii (3. Etap) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7454)

–– Van İli, Muradiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Muradiye Şelalesi Doğal?Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7455)

–– Kayseri İli, İncesu ve Hacılar İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Hürmetçi Sazlığı Öneri Doğal?Sit?Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7456)

–– Bartın İli, Kurucaşile İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tekkeönü Köyü Doğal?Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7457)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından?Yapılan?Atamalar?Hakkında Kararlar (Karar: 2023/355, 356, 357, 358)

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Usûl ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2019/90, K: 2023/51 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/5/2023 Tarihli ve E: 2021/25, K: 2023/104 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/5/2023 Tarihli ve 2019/16060 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İMZASIYLA 52 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Servet Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alınırken yerine Engin Dinç getirildi. İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu Bursa Emniyet Müdürlüğüne; Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne atandı.

MAHMUT ÇORUMLU, EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis başmüfettişi Selami Yıldız ve polis başmüfettişi Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN DİNÇ OLDU

Ankara ve İzmir emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı. Yılmaz'ın yerine Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, atandı.