2023 Regaip Kandili mesajları ve sözleri! Resimli, dualı, ayetli ve en anlamlı Regaip Kandili mesajları

Üç ayların gelmesiyle kandiller de idrak edilmeye başlandı. Üç aylar kandillerinden ilki Regaip Kandili! Bu mübarek geceden önce sevdiklerinize, Müslüman alemine bu özel kandili hatırlatmak, onların kandilini kutlamak ve hayırlı kandiller dilemek için resimli, dualı, ayetli ve en anlamlı Regaip Kandili mesajlarımızdan yararlanabilirsiniz! Kandiliniz Mübarek olsun!

Kandil mesajları 2023: Regaip Kandili mesajları ve sözleri! En güzel, dini, dualı ve resimli Regaip kandili sözleri ve mesajları nelerdir?

Müslüman alemi için önemli olan Regaip Kandili bugün, 18 Şubat Perşembe günü idrak ediliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte gelen Regaip Kandili'nde Müslümanlar çevrelerine resimli, dualı, ayetli ve en anlamlı Regaip Kandili mesajları atmak isterler! İşte, 2023 Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

DUALI, AYETLİ VE GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI!

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.

Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.

Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşların ana gündemlerinden biri de kandil mesajları oldu. Türk kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimizi pekiştiren, paylaşımlarımızın arttığı bir zaman dilimidir. Bu paylaşımda kandil mesajları da vesile oluyor.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

Müslüman aleminin ibadetlerini yerine getireceği Regaip Kandili için kandil mesajları resimli seçenekleri ile pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Çoğu Müslümanın oruç tuttuğu bu günde ibadetler yerine getirilirken akrabalar, dostlar ve arkadaşlara en güzel resimli kandil mesajları arasından birisi seçilerek gönderilecek. Resimli kandil mesajları haricinde kısa ve anlamlı Regaip Kandil mesajları da tercih edilecek.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaip geceniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI!

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.

Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...

Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun