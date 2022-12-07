2023 Recep ayı ne zaman? Üç ayların başlangıcı 2023 ne zaman?
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2023 RECEP AYI NE ZAMAN?
Müslümanlar için oldukça önemli olan üç aylar, Recep ayı ile 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.
2023 DİNİ TAKVİM
Üç Ayların Başlangıcı: 23 Ocak 2023 Pazartesi Recep ayı
Regaib Kandili: 26 Ocak 2023 Perşembe
Mirac Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma
Berat Kandili: 6 Mart 2023 Pazartesi
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 23 Mart 2023 Perşembe
Kadir Gecesi: 17 Nisan 2023 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 23 Nisan 2023 Pazar
Arefe Günü: 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Hicri Yılbaşı Gecesi: 18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba
Hicri Yılbaşı Günü: 19 Temmuz 2023 Çarşamba
Aşûre Gecesi: 27 / 28 Temmuz 2023 Perşembe / Cuma
Aşûre Günü: 28 Temmuz 2023 Cuma
Mevlid Kandili: 26 Eylül 2023 Salı
Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent— Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022