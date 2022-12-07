2023 Recep ayı ne zaman? Üç ayların başlangıcı 2023 ne zaman?

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2023 RECEP AYI NE ZAMAN?

Müslümanlar için oldukça önemli olan üç aylar, Recep ayı ile 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

2023 DİNİ TAKVİM

Üç Ayların Başlangıcı: 23 Ocak 2023 Pazartesi Recep ayı

Regaib Kandili: 26 Ocak 2023 Perşembe

Mirac Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma

Berat Kandili: 6 Mart 2023 Pazartesi

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 23 Mart 2023 Perşembe

Kadir Gecesi: 17 Nisan 2023 Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Günü: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 23 Nisan 2023 Pazar

Arefe Günü: 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Hicri Yılbaşı Gecesi: 18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba

Hicri Yılbaşı Günü: 19 Temmuz 2023 Çarşamba

Aşûre Gecesi: 27 / 28 Temmuz 2023 Perşembe / Cuma

Aşûre Günü: 28 Temmuz 2023 Cuma

Mevlid Kandili: 26 Eylül 2023 Salı