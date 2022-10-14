2023 Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan tarihi ne?

Her yıl olduğu gibi bu yılda dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı heyecanla bekleniyor. Vatandaşların gün saydığı bayramlardan biri olarak yer alıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu da merak konusu. 2023 Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan tarihi ne?