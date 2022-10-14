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2023 Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan tarihi ne?

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2023 Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan tarihi ne?

Her yıl olduğu gibi bu yılda dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı heyecanla bekleniyor. Vatandaşların gün saydığı bayramlardan biri olarak yer alıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu da merak konusu. 2023 Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan tarihi ne?

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Ramazan Bayramı ne zaman 2023? Sorusu vatandaşın sıklıkla arama motorlarında araştırdığı sorulardan bir tanesi. Müslüman aleminin en önemli aylarından biri olan Ramazan Bayramı ne zaman? Sorusu gündemde yer alıyor. Haberler.com aracılığıyla merak ettiklerinize yanıt hazırlıyoruz. Peki, 2023 Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan tarihi ne?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 yılında Ramazan Ayı 23 Mart tarihinde başlıyor ve 20 Nisan günü sona eriyor.

Ramazan Bayramı ise 2023 yılında 21 Nisan tarihinde kutlanacak.

Kadir Gecesi : 17 Nisan

Ramazan Bayramı arifesi: 20 Nisan

Ramazan Bayramı 1.gün: 21 Nisan

Ramazan Bayramı 2.gün: 22 Nisan

Ramazan Bayramı 3.gün: 23 Nisan

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Ramazan Bayramı Ne zaman Dini Gündem Haberler

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