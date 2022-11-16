Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayının 2023 yılında ne zaman başlayacağını merak eden birçok vatandaş 2023 Ramazan ne zaman? Sorusunu araştırıyor. Vatandaşların gün saydığı aylardan birisi olan Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Peki, 2023 Ramazan ne zaman? 2023 yılında Ramazan hangi ayda, hangi tarihte başlıyor? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Her yıl olduğu gibi bu yılda dini aylarımızdan birisi olan Ramazan ayı 2023 yılında heyecanla bekleniyor. Müslüman aleminin en önemli aylarından biri olan Ramazan ayı ne zaman 2023? Sorusu oldukça sık bir şekilde merak ediliyor ve araştırılıyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan ramazan ayının 2023 yılında hangi tarihe denk geldiği insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2023 Ramazan ne zaman? 2023 yılında Ramazan hangi ayda, hangi tarihte başlıyor? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2023?

2023 Yılı Ramazan ayı tam olarak 23 Mart tarihinde başlıyor ve 20 Nisan tarihinde sona eriyor. Buna göre 2023 Yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi Mart ayına denk gelmektedir.

2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar Receb ayının 1. günü başlayacaktır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.