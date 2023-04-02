Ramazan ayının başlamasıyla beraber bayrama kaç gün kaldığı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Ramazan Bayramı hangi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramına kaç gün kaldı? Bayram hangi gün? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı İslam âleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Vatandaşlar tarafından Ramazan Bayramının ne zaman olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan hangi güne denk geliyor merak konusu oldu. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramına kaç gün kaldı? Bayram hangi gün? Detaylar haberimizde...

2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramının ilk günü 21 Nisan Cuma günüdür. 3 gün süren Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecektir.