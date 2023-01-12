2023 Ramazan ayı gün gün takvimi! 2023 Ramazan-ı Şerif ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Ramazan ayı günleri ve geceleri! Bugün Ramazan'ın kaçı

2023 yılında 3 ayların günleri ve geceleri ne zaman merak ediliyor. Ramazan ayı Mübarek 3 ayların üçüncüsüdür. Ramazan ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? Ramazan ayı ne zaman bitecek? Ramazan ayı takvimi! Ramazan ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü? Ramazan ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2023 Ramazan ayı günleri ne zaman? Ramazan Şerif takvimi!

Ramazan ayı Şaban ayından sonra gelen Hicri aydır. Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi? Ramazan ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Ramazan ayı kaç gün sürecek? Ramazan ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Ramazan ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Ramazan ayı 2023 gün gün takvimi! Ramazan ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Ramazan ayı günleri ve geceleri! Ramazan ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Ramazan ayı iyice yaklaştı ve vatandaşlar Ramazanda hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini merak etmeye başladı. Ramazan ayında yapılacak ibadetler katbekat daha fazla sevap olduğundan Peygamber Efendimiz bu konu hakkında Müslümanları bilgilendirmiştir. Selmân-i Fârisî (r.a.)bir hadis-i şerifi şöyle bildirmiştir: "Resûlullâh (s.a.v.) Şaban ayının son günü hutbede buyurdu ki: "Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece (Kadir gecesi) bin aydan daha hayırlıdır. Allâh-u Te'âlâ, bu ayda, her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda, geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda, Allâh için, ufak bir iyilik yapmak, başka ayda bir farz edâ etmek gibidir. Bu ayda bir farz yapmak, başka aylarda yetmiş farz yapmak gibidir. Bu ay sabır ayıdır, sabredenin gideceği yer Cennet'tir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda mü'minlerin rızkı artar. Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak Te'âlâ onu Cehennem ateşinden âzâd eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona verilir."

Ashâb-ı Kiram (r.a.e.) dediler ki: "Yâ Resûlâllah, her birimiz, bir oruçluya iftar edecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz." Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki: "Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu Cehennem'den âzâd olmaktır. Bu ayda, işçinin, memurun, askerin ve talebenin vazifesini hafifleten amirleri, kumandanları ve müdürleri, Allâh-u Te'âlâ affedip Cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allâh-u Te'âlâ çok sever. Bunlar Kelime-i Şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lazımdır. Bunlar da Allâh-u Te'âlâ'dan Cennet'i istemek ve Cehennem ateşinden O (c.c.)'na sığınmaktır. Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse, kıyamet günü susuz kalmayacaktır."

Resûlullâh (s.a.v.) bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyururlar: "Recep ayı ümmetimin ayıdır. Diğer aylara göre onun fazileti, ümmetimin diğer ümmetlere fazileti gibidir. Şaban ayı benim ayımdır. Onun diğer aylara üstünlüğü, benim diğer peygamberlere üstünlüğüm gibidir. Ramazan ayı da Allâh (c.c)'un ayıdır. Diğer aylara nazaran onun fazileti, Allah (c.c)'un, mahlukatına üstünlüğü gibidir."

(Mevlana Muhammed Rebhâmî, Riyâd'ün Nâsihîn, s.206; Ebu'l-Leys Semerkandî (rh.a.), Tenbîhü'l-Gâfilîn, s.375)

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2023?

2023 yılındaki Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 3. sü Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Şaban ayından sonra gelmektedir.

Ramazan ayının 1. günü : 23 Mart 2023 Perşembe

Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

Ramazan ayının son günü : 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan ayının son gecesi : 19 Nisan'ı 20 Nisan'a bağlayan gece

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ 2023?

Henüz Ramazan ayına girmedik. Ramazan ayının 1. günü ayı 23 Mart 2023 Perşembe gününüe denk gelmektedir. Ramazan ayının 1. gecesi ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece olacaktır.

Şimdi gün gün Ramazan ayı takvimini paylaşalım.

2023 RAMAZAN AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

2023 Ramazan ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

23 Mart : Ramazan ayı 1. günü

24 Mart : Ramazan ayı 2. günü

25 Mart : Ramazan ayı 3. günü

26 Mart : Ramazan ayı 4. günü

27 Mart : Ramazan ayı 5. günü

28 Mart : Ramazan ayı 6. günü

29 Mart : Ramazan ayı 7. günü

30 Mart : Ramazan ayı 8. günü

31 Mart : Ramazan ayı 9. günü

1 Nisan : Ramazan ayı 10. günü

2 Nisan : Ramazan ayı 11. günü

3 Nisan : Ramazan ayı 12. günü

4 Nisan : Ramazan ayı 13. günü

5 Nisan : Ramazan ayı 14. günü

6 Nisan : Ramazan ayı 15. günü

7 Nisan : Ramazan ayı 16. günü

8 Nisan : Ramazan ayı 17. günü

9 Nisan : Ramazan ayı 18. günü

10 Nisan : Ramazan ayı 19. günü

11 Nisan : Ramazan ayı 20. günü

12 Nisan : Ramazan ayı 21. günü

13 Nisan : Ramazan ayı 22. günü

14 Nisan : Ramazan ayı 23. günü

15 Nisan : Ramazan ayı 24. günü

16 Nisan : Ramazan ayı 25. günü

17 Nisan : Ramazan ayı 26. günü

18 Nisan : Ramazan ayı 27. günü

19 Nisan : Ramazan ayı 28. günü

20 Nisan : Ramazan ayı 29. günü

21 Nisan : Şevval ayı 1. günü

2023 Ramazan ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir: