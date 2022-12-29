2023 PTT Personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru koşulları ne?

PTT personel alımı başvuruları için yıl sonuna doğru beklenti artmış durumda. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde alım olup olmadığı binlerce vatandaş tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, PTT iş başvurusu nasıl yapılır? PTT Personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru koşulları ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ptt personel alımına ilişkin adayların heyecanlı bekleyiş sürüyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı ( Ptt ) kurumunda çalışmak isteyen vatandaşlar, personel alımına ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. PTT 55 bin personel alımı yapılacağı yönünde iddialara ilişkin gözler kurum içinden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, PTT iş başvurusu nasıl yapılır? PTT Personel alımuı ne zaman? PTT personel alımı başvuru koşulları ne? Detaylar haberimizde...

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda işe alınacak. Aynı zamanda PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Net bir bilgi açıklandığı zaman haberimizde bilgiler güncellenecektir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NE?

PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

d) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT PERSONEL ALIMI SINAVINDA NELER SORULUYOR?

PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin ayrıntılar şöyle;