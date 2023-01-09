Yurtdışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar, yeni yıla girmemizle beraber değişen pasaport fiyatlarını 2023 pasaport ücretleri ne kadar? sorusu ile araştırıyor. Yurt dışına çıkmadan önce gerekli olan pasaportu temin etmek için araştırma yapan vatandaşlar arama motorlarında 2023 Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023 Pasaport harçları ne kadar oldu, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

Yurtdışına seyahat için gerekli olan belgeler arasında yer alan pasaport hakkında merak edilenler var. Yurt dışı seyahati gerçekleştirmeden önce edinmemiz gereken pasaportların yeni yıl itibari ile güncel fiyatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen sene %36,20 oranda zam yapılan pasaport ücretleri araştırılıyor. Peki, 2023 Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023 Pasaport harçları ne kadar oldu, kaç TL?

2023 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılına girmemizle beraber %122,93 oranında artış olan pasaport ücretlerinin güncel fiyatları şöyle;

6 Aylık pasaport harç bedeli 689,74 TL, defter bedeli 501,00 TL iken toplam ücret 1.190,74 TL oldu.

1 Yıllık pasaport harç bedeli 1.083,12 TL, defter bedeli 501,00 TL iken toplam ücret 1.584,12 TL oldu.

2 Yıllık pasaport harç bedeli 1.646,11, defter bedeli 501,00 TL iken toplam ücret 2.147,11 TL oldu.

3 Yıllık pasaport harç bedeli 2.338,53 TL, defter bedeli 501,00 TL iken toplam ücret 2.839,53 oldu.

3-10 Yıllık pasaport 3.295,70 TL, defter bedeli 501,00 TL iken toplamda ücret 3.796,70 TL oldu.

PASAPORT HARÇ VE CÜZDAN BEDELLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Pasaport harç ve cüzdan bedelleri,

Akbank T.A.Ş

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Alternatif Bank A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Hsbc Bank A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Kuveyt Turk Katılım Bankası A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Şeker Bank T.A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Bankası A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (Ptt)

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. bankalarına yatırılabilir.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (https://randevu.nvi.gov.tr) internet adresi üzerinden pasaport başvurusunu yapabilirsiniz. Pasaport randevusu telefon üzerinden de alınabilir. Çağrı merkezinden alo 199 Nüfus ve Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden randevu tarihi belirleniyor. Alınan randevuya gidilmemesi durumunda, randevu saatinizden minimum yarım saat önce iptal etmeniz önemlidir. Pasaport başvurusu için randevu sayfasından randevu alabilirsiniz. Sayfaya giriş yaptıktan sonra pasaport türü ve alınacağı yer seçilir. Randevu oluştuktan sonra verilen tarihte gerekli evraklarla ilgili kuruma gidilerek pasaport işlemleri tamamlanır.

PASAPORT KAÇ GÜNDE GELİR?

Pasaport başvurularının ardından sahibine ulaşma süresi değişiklik göstermektedir. Ortalama olarak 4 ile 6 hafta arasında değişkenlik gösteriyor.

PASAPORT GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

Başvuru yapıldıktan sonra pasaport harcı yatırırken belirlenen geçerlilik süresine uygun pasaport ücreti ödenir. Geçerlilik süresi, pasaportun seyahatlerde ne kadar süre kullanabileceğini gösterir. Ülkeler, bu duruma göre vize verirler. Bu süre genellikle 6 aydır. Ancak bazı ülkeler bir ay, bazı ülkeler üç ay, bazıları ise bir sene geçerlilik süresi olan pasaporta sahip bireylerin vize başvurusunu kabul eder.

2023 ÖĞRENCİ PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılında pasaport çıkartmak isteyen öğrenciler sadece 225,00 TL'lik defter bedeli ödeyecek. Öğrenciler için pasaport harç ödemesi gerekmediği için 225,00 TL olarak bir ödeme çıkacak.

PASAPORT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELER?

Pasaport çıkartmak isteyen vatandaşların bulundurması gereken belgeler şöyle;