2023 Pasaport Ücretleri Ne Kadar? 2023 Pasaport Harç ve Defter Ücretleri Ne Kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri yeniden tespit edildi. Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 6 ay için pasaport ücreti 309.40 TL'den 689.74 TL. Peki 2023 pasaportlar harçları ne kadar? 1, 2, 3 yıl ve üzeri pasaport fiyatları kaç lira, TL oldu?

2023'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 36 olan Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 123 ile rekor kırdı. Yeniden değerleme oranı her yılın ekim ayında çıkan Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı'nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor. Peki, Pasaport harç ücreti ne kadar olacak? 2023 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak zam oranları ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

ÖĞRENCİLER İÇİN PASPORT HARÇ BEDELİ ÜCRETSİZ Mİ?

Öğrenci pasaportu çıkarırken harç bedeli ödenmemektedir. Defter bedeli ödemesi yeterli olacaktır. 2022 yılı itibariyle pasaport defter bedeli 225,00 TL'dir. 25 yaşından büyük öğrenciler ise bordo pasaport harç bedeli ve defter bedeline tabi tutulmaktadır.

PASAPORT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Pasaport yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınması gerekir. Alo 199 çağrı merkezinden veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alınabilir.

PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

6 aya kadar: 689,74 TL (2022 yılı 309,40 TL)

1 yıl: 1083,12 TL (2022 yılı 452,30 TL)

2 yıl: 1646,11 TL (2022 yılı 738,40 TL)

3 yıl: 2338,53 TL (2022 yılı 1049,00 TL)

3 yıldan fazla: 3295,70 TL (2022 yılı 1478,30 TL)

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor. Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor yeniden değerleme oranı TÜİK'in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

GEÇEN YIL NE KADARDI?

2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

Yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.