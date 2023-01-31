2023 Pasaport harcı ne kadar oldu? Pasaport almak için gerekli evraklar neler?

Pasaport harç oranları 2023 Ocak ayı sonuna gelinmesiyle gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık, 1,3,10 yıllık pasaport fiyatları her yıl değişiyor Milyonlarca vatandaş pasaport harç bedellerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Pasaport harcı ve defter bedeli ücreti ne kadar, kaç TL? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yurt dışına çıkmak için gerekli olan pasaport bedelleri 2023'e girilmesiyle birlikte yenilendi. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık olmak üzere değişen pasaportlarda yeni defter bedelleri Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Pasaport harcı ne kadar oldu? Pasaport harcı ve defter bedeli ücreti ne kadar, kaç TL? Pasaport almak için gerekli evraklar neler? Detaylar haberimizde...

2023 PASOPRT ÜCRETLERİ NE KADAR ,KAÇ TL OLDU?

2023 yılının başlamasıyla birlikte yeniden değerlendirme oranı da belli oldu. Yurt dışı seyahati için araştırmalar yapan vatandaşların merak ettiği 2023 pasaport ücreti ve harç bedeli de açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2023 için güncellendi. Yenilenene Pasaport ücretleri şu şekilde:

6 aya kadar pasaportların harç tutarı 309,40 iken yüzde 122,91 artışla 689,70 lira

1 yıl süreli olanlar için 452,30 iken yüzde 122,92 zamlı bin 8,30 lira

2 yıl süreli olanlar için 738,40 iken yüzde yüzde 122,92 artışla bin 646,10 lira

3 yıl süreliler için bin 49,00 iken yüzde 122,92 zamlı 2 bin 338,50 lira

3 yıldan fazla süreli olanlar için bin 478,30 iken yaklaşık yüzde 223 artışla 3 bin 295,50 lira olacak .

PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Pasaport almakiçin adaylardan talep edilen evraklar şu şekildedir:

Geçici kimlik belgesi, T.C. kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı

Son 6 aylık süre içinde çektirilen 2 biyometrik fotoğraf

Harç bedellerinin ve Pasaport defter ücretinin ödendiğine dair dekont

Yasal temsilcilerinin başvuru merkezine gelememesi durumunda kısıtlı ya da reşit olmayanlar için muvafakatname

Önceden alınan ve iptal işlemi yapılmayan eski pasaport

Harçsız pasaport başvurusu için öğrenci belgesi. Öğrenci belgesinin güncel tarihli olması başvuruda sorun yaşanmaması için önemlidir. Ayrıca harçsız pasaport başvurularında sadece defter ücretinin de ödenmesi gereklidir.