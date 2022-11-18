2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?
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Milyonlarca aday 2023 ÖSYM sınav takvimi de sorgulanmaya başlandı. ALES, YDS, YÖKDİL, YKS, KPSS, LGS, DGS,TUS gibi sınavlara girecek adaylar, sınav takvimi yakından takip ediyor. Peki, ÖSYM 2023 Sınav Takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS ne zaman? Konu hakkında tüm merak edilenler...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 yılı sınav takvimi beklenmeye devam ediyor. YKS, KPSS, ALES, DGS ve daha birçok sınav için takvim yayımlanmasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
ALES, YDS, YÖKDİL, YKS, KPSS, LGS, DGS, TUS gibi sınavlara başvurmak isteyen adaylar ise şimdiden ÖSYM 2023 sınav takvimini araştırmaya başladı.
ÖSYM 2023 sınav takvimi henüz açıklanmadı.
YKS, YGS, LYS, YDS, EUS, E-YDS, DGS, ALES, JANA, DİB-MBSTS, TUS, YDUS, DUS, ALS, KPSS, ÖABT, EKPSS, YÖKDİL, STS, İSG, MSÜ, Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı.