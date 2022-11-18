Milyonlarca aday 2023 ÖSYM sınav takvimi de sorgulanmaya başlandı. ALES, YDS, YÖKDİL, YKS, KPSS, LGS, DGS,TUS gibi sınavlara girecek adaylar, sınav takvimi yakından takip ediyor. Peki, ÖSYM 2023 Sınav Takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS ne zaman? Konu hakkında tüm merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 yılı sınav takvimi beklenmeye devam ediyor. YKS, KPSS, ALES, DGS ve daha birçok sınav için takvim yayımlanmasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ALES, YDS, YÖKDİL, YKS, KPSS, LGS, DGS, TUS gibi sınavlara başvurmak isteyen adaylar ise şimdiden ÖSYM 2023 sınav takvimini araştırmaya başladı.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2023 sınav takvimi henüz açıklanmadı.

ÖSYM NİN YAPTIĞI SINAVLAR HANGİLERİ?

YKS, YGS, LYS, YDS, EUS, E-YDS, DGS, ALES, JANA, DİB-MBSTS, TUS, YDUS, DUS, ALS, KPSS, ÖABT, EKPSS, YÖKDİL, STS, İSG, MSÜ, Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı.