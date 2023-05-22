12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının ne zaman biteceği ise merak konusu oldu. Öğrenciler ve velilerin gündeminde 2023 okullar ne zaman kapanıyor? Okul ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatil olacak? soruları yer alıyor. İşte okulların kapanma tarihi!

2023 okullar ne zaman kapanıyor? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber araştırılan sorular arasında yer alan 2023 okullar ne zaman kapanıyor? Okul ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatil olacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Detaylar haberimizde...

2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çoğu zaman okulların kapanacağı tarihe dair kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ile birlikte bir uzatmanın olup olmayacağız tartışılırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklama ile merak edilenleri yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" açıklamalarında bulundu. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek ve okullar yaz tatiline girecek. Konu hakkında yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.

16 HAZİRAN'A KAÇ GÜN KALDI?

20 Mayıs itibari ile okulların kapanmasına 27 gün kaldı.