2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminin başladığı tarihten itibaren Eğitim-Öğretim döneminde bulunan birçok detay merak ediliyor. Konuya ilişkin en merak edilen sorular arasında ise 2023 Okullar ne zaman kapanıyor? Sorusu bulunuyor. Peki, 2023 Okullar ne zaman kapanıyor? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman kapanacak? Okullar hangi tarihte kapanacak?

2023 Okullar ne zaman kapanıyor? 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminin başladığı tarihten itibaren en çok merak edilen sorular arasında yerini aldı. Veliler ve öğrenciler İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman kapanacak? Sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde 2023 Okullar ne zaman kapanıyor? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, 2023 Okullar ne zaman kapanıyor? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman kapanacak? Okullar hangi tarihte kapanacak?

2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre okullar bu sene 16 Haziran 2023 tarihinde kapanıyor. Yani 16 Haziran 2023 tarihinde 2022-2023 eğitim ve öğretim sona erecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim Akademik takvimine göre yarıyıl tatili 23 Ocak- 3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.