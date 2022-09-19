Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. 2023 okullar ne zaman açılıyor, kapanıyor veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2023 okullar ne zaman kapanacak ve MEB 2022- 2023 okullar ne zaman kapanıyor, açılıyor merak ediliyor. Peki, 2023 okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022- 2023 okullar ne zaman kapanıyor?

2023 okullar ne zaman kapanacak ve MEB yeni eğitim öğretim takvimi belli oldu mu soruları gündeme geliyor. İlk ders zili ne zaman çalacak ve 2023 okullar ne zaman kapanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2023 okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022- 2023 okullar ne zaman kapanıyor? MEB eğitim takvimi belli oldu! Detaylar haberimizdedir…

2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. 2023 okulların kapanış tarihi 16 Haziran olarak belirlendi.

MEB 2022- 2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022- 2023 eğitim yılı 12 Eylül tarihinde başlıyor. Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanması planlanıyor.

MEB EĞİTİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

1. dönem tatil başlangıç/ bitiş (90,5 iş günü) : 12 Eylül 2022/ 20 Ocak 2023

1. ara tatil başlangıç/ bitiş (5 iş günü) : 14- 18 Kasım 2022

Yarıyıl Tatili (10 iş günü) : 23 Ocak- 3 Şubat 2023

2. dönem başlangıç/ bitiş (89 iş günü) : 6 Şubat- 16 Haziran 2023

2. ara tatil başlangıç/ bitiş (3,5 iş günü) 17- 20 Nisan 2023