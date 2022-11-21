2023 öğretmenler günü ne zaman ,öğretmenler günü tatil mi? Öğretmenler günü nedir, Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?

Öğrencilerin geleceğinin inşa edilmesinde en büyük rolü oynayan öğretmenler için her sene belirli bir günde 'Öğretmenler Günü' adı altında kutlama yapılıyor. Öğretmenler Günü'nün ne zaman kutlanacağı ve o gün tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Öğretmenler günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Öğretmenler günü tatil mi? İşte konu hakkında merak edilenler..

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Öğretmenler Günü'nde öğretmenine hediye almak veya kutlama yapmak isteyen milyonlarca öğrenci Öğretmenler Günü tarihini araştırıyor. Öğretmenler için kutlanan bu özel gün 1981 yılından beri ülkemizde kutlanmaktadır. Peki, bu yıl öğretmenler günü ne zaman? Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı? Detaylar haberimizde.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

Her yıl 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü resmi tatiller takvimi içerisinde yer almıyor. Ayrıca 24 Kasım 2022 günü kutlanacak Öğretmenler Günü bu sene Perşembe gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye'de her sene 24 Kasım, Öğretmenler Günü kutlanıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981'den beri 24 Kasım'da kutlanıyor.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981'de onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi.

Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.