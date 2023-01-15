Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zamla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretleri gündeme geldi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlere ve usta öğreticilere verilen ek ders ücretleri gece, gündüz, hafta sonu göre farlılık göstermekte. Peki,2023 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak? Öğretmenler en fazla kaç saat ek ders alabilir? 5 ek ders ücreti kimlere ödenir? Ücretli öğretmen 40 saat derse girebilir mi? Öğretmenler 30 saat derse girmek zorunda mı? İşte merak edilenler..

Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zamla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretleri gündeme geldi. Resmi Gazetede öğretmen ek ders ücretleri ile ilgili karar yayınlandı. Ek ders ücretleri ise gece ,gündüz ya da hafta sonuna göre farklılık gösteriyor. Peki, 2023 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak? Öğretmenler en fazla kaç saat ek ders alabilir? 5 ek ders ücreti kimlere ödenir? Ücretli öğretmen 40 saat derse girebilir mi? Öğretmenler 30 saat derse girmek zorunda mı? 2022 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER EN FAZLA KAÇ SAAT EK DERS ALABİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okullar öğretmenleri maaşları karşılığı olarak haftada oniki saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bu öğretmenlere, okullarında veya dengi okullarda ihtisasları içinde haftada altı saate kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir.

5 EK DERS ÜCRETİ KİMLERE ÖDENİR?

Öğretmenlere; fiilen ders ve ek derslere girmekte olan ve bu görevlerini bir fiil yerine getiren yüksek lisans ve doktora yapmış olan öğretmenlere yüksek öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ücretleri ödenmektedir.

ÖĞRETMENLER 30 SAAT DERSE GİRMEK ZORUNDA MI?

Öğretmenlik Meslek Kanununun ilgili maddesine göre Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 15 saat aylık karşılığı, 6 saate zorunlu ek ders görevi verilebilmekte buda toplamda 21 saat ders görevi yapmaktadır. Geriye kalan 9 saat ek ders görevi isteğe bağlı ek ders görevidir. Öğretmen isterse bu görevi alır istemezse almaz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN 40 SAAT DERSE GİREBİLİR Mİ?

İlgili madde gereğinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmî görevi bulunmayan ücretli öğretmenlere haftada kırk saate kadar ek ders görevi hakkı tanınmıştır. Bir öğretmen ücretli olarak görev yaptığı yerde ona tanınan ek ders hakkı için saat sayısını aşarsa ek bir ücret alamaz.

2022 DE EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2022-2023 yılı eğitim ve öğretim dönemi brüt ek ders ücreti 46,70 TL, net ek ders ücreti ise 39,35 TL olarak belirlendi.

2023 ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Geçen sen 2022 temmuz ayında haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin usta öğretici ve Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret, 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmişti.2023 yılına dair öğretmenlerin ve usta öğreticilerin alacağı ek ders ücreti henüz belli olmadı. Yeni ek ders ücretlerinin kısa süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer vereceğiz.