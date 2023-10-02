2023 Nobel Tıp Ödülü belli oldu mu ve ne kadar para ödülü kazanılıyor merak ediliyor. MRNA aşısıyla ilgili çalışmalar yürüten Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı. Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan ne kadar alıyor gündeme geliyor. Peki, 2023 Nobel Tıp Ödülü belli oldu mu? Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan ne kadar alıyor?

2023 Nobel Tıp Ödülü belli oldu mu? Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan ne kadar alıyor?

2023 Nobel Tıp Ödülü belli oldu mu ve Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan ne kadar alıyor sorularına yanıt aranıyor. Dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel Tıp Ödülü, bu yılki sahibini buldu. Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan ne kadar aldığı gündeme geliyor. 2023 Nobel Tıp Ödülü belli oldu mu? Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan ne kadar alıyor? Detaylar haberimizdedir…

2023 NOBEL TIP ÖDÜLÜ BELLİ OLDU MU?

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel Tıp Ödülü, bu yılki sahibini buldu. Katalin Kariko ve Drew Weissman, MRNA aşısıyla ilgili çalışmaları nedeniyle 2023 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

NOBEL TIP ÖDÜLÜ'NÜ KAZANAN NE KADAR ALIYOR?

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü, MRNA aşısıyla ilgili çalışmaları nedeniyle Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı. Ödülü kazanan bilim insanları 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülünü paylaşacaklar.

Katalin Kariko ve Drew Weissman

DİĞER KATEGORİ ÖDÜLLERİ DE BU AY VERİLECEK

Ekim ayı içinde Fizik, Kimya, Edebiyat, Barış ve Ekonomi dallarında da Nobel ödülleri sahiplerini bulacak. Ödülün miktarı İsveç kronunun değer kaybetmesi nedeniyle ödül miktarı bu yıl 1 milyon kron artırıldı.

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