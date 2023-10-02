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2023 Nobel Ödülü'nü kim aldı? Nobel Tıp ödülü kazananlar kimler?

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2023 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar kimler oldu? Bu prestijli ödül, tıp alanında önemli katkıları olan bilim insanlarına veriliyor. Kazananların kimler olduğu merakla bekleniyor. Peki, 2023 Nobel Ödülü'nü kim aldı? Nobel Tıp ödülü kazananlar kimler? İşte detaylar...

Nobel ödülünü kim kazandı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isim merak konusu oldu. Arama motorlarında Nobel Tıp ödülü kazanan isim sorgulatılıyor. Peki, 2023 Nobel Ödülü'nü kim aldı? Nobel Tıp ödülü kazananlar kimler? Detaylar haberimizde...

2023 NOBEL ÖDÜLÜ'NÜ KİM ALDI?

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü, MRNA aşısıyla ilgili çalışmaları nedeniyle Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı. Ödülü kazanan bilim insanları 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülünü paylaşacak.
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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