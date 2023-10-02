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2023 Nobel Ödülü'nü kim aldı? Nobel Tıp ödülü kazananlar kimler?

2023 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar kimler oldu? Bu prestijli ödül, tıp alanında önemli katkıları olan bilim insanlarına veriliyor. Kazananların kimler olduğu merakla bekleniyor. Peki, 2023 Nobel Ödülü'nü kim aldı? Nobel Tıp ödülü kazananlar kimler? İşte detaylar...