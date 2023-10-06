Bu yıl Nobel'de edebiyat, fizik, tıp, kimya, barış ödülünün sahibi belli oldu mu? Bu yılki ödülü kimlerin kazandığı araştırılıyor. Peki ama 2023 Nobel Ödülü'nü kim aldı? Nobel Ödülü kazananı belli oldu mu? 2023 Nobel edebiyat, fizik, kimya, tıp barış kim aldı, kazandı? İşte detaylar…

2023 Nobel Ödülü'nü kim aldı? Nobel Ödülü kazananı belli oldu mu? 2023 Nobel Edebiyat, Fizik, Kimya, Tıp, Barış kim aldı, kazandı?

Nobel Kimya Ödülü'nde yaşanan aksilik bu kez yaşanmadı, ödüle layık görülen adayın ismi son dakikaya kadar gizliliğini korudu. Peki, 2023 Nobel Ödülü'nü kim aldı? Nobel Ödülü kazananı belli oldu mu? 2023 Nobel edebiyat, fizik, kimya, tıp barış kim aldı, kazandı? İşte detaylar…

2023 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NÜ KİM ALDI?

Nobel ödülleri bu yılda sahiplerini buluyor. Nobel Edebiyat Ödülü, bu yılın kazananı Norveçli yazar Jon Olav Fosse oldu. İsveç Akademisi tarafından yapılan açıklamada, Fosse'nin "söylenemez olana ses veren yenilikçi oyunları ve düzyazıları" nedeniyle ödüle layık görüldü.

Jon Fosse

2023 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov kazandı.

Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov

2023 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü, maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li fizikçi Pierre Agostini, Macar fizikçi Ferenc Krausz ve Fransız fizikçi Anne L'Huillier kazandı.

ABD'li fizikçi Pierre Agostini, Macar fizikçi Ferenc Krausz ve Fransız fizikçi Anne L'Huillier

2023 NOBEL TIP ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Nobel Tıp Ödülü'ne Katalin Karikó ve Drew Weisman, MRNA aşı çalışmaları sebebiyle layık görüldü.