Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak bilinen Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı ve kime verildiği merak ediliyor. 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı ve hangi kitap olduğu araştırılıyor. Nobel Edebiyat Ödülü kime verildi ve Nobel Edebiyat Ödülü ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı? Nobel Edebiyat Ödülü kime verildi, ne kadar kazandı?

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı? Nobel Edebiyat Ödülü kime verildi, ne kadar kazandı?

Nobel Edebiyat Ödülü kime verildi, ne kadar kazandığı merak edilirken 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandığı gündeme geliyor. 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü hangi kitap olduğu araştırılıyor. 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı? Nobel Edebiyat Ödülü kime verildi, ne kadar kazandı? Detaylar haberimizdedir…

2023 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olanNobel Edebiyat Ödülü'nü, yenilikçi oyunları ve nesirleri nedeniyle Norveçli yazar Jon Fosse kazandı.

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

Japon yazar Haruki Murakami, Kanadalı yazar Margaret Atwood ve İranlı yazar Salman Rüşdi'nin de adaylar arasında yer alıyordu. Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Norveçli yazar Jon Fosse oldu.

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ NE KADAR?

Nobel Komitesi, ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'nin kazandığını duyurdu. Geçen yıl Fransız yazar Annie Ernaux, Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış ve bu ödülü kazanan 17'nci kadın yazar olmuştu. Bu yıl ödülü kazanan 64 yaşındaki Fosse, 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülünü kazandı.

Jon Fosse

JON FOSSE KİMDİR?

29 Eylül 1959 yılında Norveç'te dünyaya gelen Jon Olav Fosse, "Söylenemeyen şeyleri anlattığı yenilikçi oyunları ve yazıları" sayesinde Nobel'de ödül kazandı. Norveç asıllı yazarın "Melankoli", "Sabahtan Akşama" ve "Üçleme" gibi eserleri var.