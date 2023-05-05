2023 müşahit ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanlığı seçiminde müşahitler kaç TL alacak?
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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine kısa bir süre seçimle ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, 2023 müşahit ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanlığı seçiminde müşahitler kaç TL alacak? İşte, detaylar…
14 Mayıs 2023 Pazar günü seçimlerine sayılı günler kalırken seçim günü andık başında görev yapacak kişilerin alacağı ücretler merak edildi. Peki, 2023 müşahit ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanlığı seçiminde müşahitler kaç TL alacak?
2023 MÜŞAHİT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2023 seçimi için henüz ücretler açıklanmadı.
2018 Genel Seçimleri sandık görevlileri ücretleri ise şu şekildeydi:
• Başkan ve Üyeler 217,00 TL
• Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00 TL
• İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00 TL
• Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00 TL
• Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00 TL
• Şoför ve Hizmetliler 93,00 TL
• Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL
• Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023