2023 müşahit ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanlığı seçiminde müşahitler kaç TL alacak?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine kısa bir süre seçimle ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, 2023 müşahit ücretleri ne kadar? Cumhurbaşkanlığı seçiminde müşahitler kaç TL alacak? İşte, detaylar…