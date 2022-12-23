2023 MTV zam oranı ne oldu, belli oldu mu? 2023 hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu! 2022'nin son günlerinde araç sahiplerini ilgilendiren MTV belli oldu.2023 MTV zam artış oranı ne kadar? Kim ne kadar vergi verecek? 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? 2023 MTV zam oranı ne oldu, belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete`de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar MTV oranları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MTV taksit ödeme tarihleri ne ? 2023 hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek? 2023 MTV ne kadar olacak? 2023 MTV zam oranı ne oldu, belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.TV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADATR MTV ÖDEYECEK?

MTV'deki değişimlere bazı örnekler üzerinden de bakmakta fayda var. Bu kapsamda, Türkiye'de en çok satılan otomobillerin MTV oranlarına bakalım.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil 59 bin 662 adet ile Fiat Egea Sedan oldu.

Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı 374 bin 900 TL şeklinde açıklanıyor. Yüzde 50 ÖTV dilimine giren Egea'nın bu versiyonun motor hacmi 1.4 ve vergisiz fiyatı 199 bin 776 TL'den yüksek olduğu için, en ucuz Egea Sedan için 2023'te 4 bin 435 TL MTV ödeneceği ortaya çıkıyor.

Yılın ilk 11 ayında, Türkiye'de ikinci en çok satılan otomobil ise yaklaşık 32 bin adet ile Renault Clio oldu.

Türkiye'de satılan tüm Clio'larda 1 litrelik motor bulunuyor. Clio'nun en ucuz versiyonun 376 bin 900 TL'lik fiyatı göz önüne alındığında ise, yüzde 50 ÖTV'ye giren bu otomobilin vergisiz fiyatı 199 bin 776 TL'den yüksek olduğu için, MTV tutarı da 2 bin 545 TL olacak.

2023 MTV NE KADAR OLACAK?

2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 liraydı. Yeni yıl itibariyle 2 bin 120 lira olacak. 1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 4 bin 64 liraya yükselecek. Öte yandan 1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 liradan yeni yılında 11 bin 309 lira olacak.