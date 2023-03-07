2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı kaç soru kaç dakika?

Kahramanmaraş depremi nedeniyle eğitim ve öğretime bir süre ara verilirken, bazı sınavlar da ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen sınavlardan biri olan MSÜ sınavı ne zaman yapılacağı bir süredir sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyordu. Konuya dair açıklama ÖSYM den geldi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı kaç soru kaç dakika? Milli Savunma Üniversitesi nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Her yıl ÖSYM tarafından yapılan ve binlerce adayın girdi MSÜ sınavının yapılacağı tarih belli oldu. Sınava girecek adaylar MSÜ sınavının ne zaman yapılacağını ve sınavın detaylarını merak ediyorlardı. Konuyla ilgili açıklama ÖSYM den geldi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı kaç soru kaç dakika? Milli Savunma Üniversitesi nedir? Detaylar haberimizde...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan Pazar günü saat 10.00 da yapılacağını açıkladı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illeri dışında kalan sınav merkezlerinde MSÜ sınavları düzenlenecek.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKKİKA?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2023-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacak.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, tamamıyla lise son sınıf ve mezun öğrencilerinin sınava girdiği ve ayrıca 2 Yıllık Önlisans, 4 Yıllık ve üzeri yıllar Lisans ve Lisansüstü seviyelerinde ve hatta daha üzerinde özel bir eğitim verecek olan ve Milli Ordumuzun Subay yetiştirmek ihtiyacını gideren öğretim kurumu boşluğunu doldurmak amacıyla ÖSYM tarafından hazırlanan ve yapılan sınava MSÜ Sınavı denir.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavdan geçecek bir puan alan sınava giren kişiler, YKS (TYT, AYT) olarak adlandırılan üniversite sınavından da yeterli seviyede puan alırlarsa MSÜ harp okulları için mülakatlara girebilirler.